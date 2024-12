Carrera, conocido por su papel en telenovelas de gran éxito, habló sin filtros sobre su separación con Isabella, asegurando que la ruptura fue el resultado de diferencias personales. “Teníamos planes distintos para nuestras vidas. No hubo ninguna infidelidad, simplemente estábamos en caminos diferentes”, explicó el actor, dejando en claro que la relación fue, en su momento, muy amorosa.

No obstante, destacó que no mantiene ningún tipo de relación amistosa con su ex pareja: “No mantengo ninguna relación con mis exnovias, hay que seguir adelante”, afirmó con determinación.

