¿Cuánto ganará quien se corone como Miss Universo 2025?

A pocas horas de la gran final de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/donde-hora-ver-nadia-mejia-miss-universo-2025-hora-ecuador-AG10439687 target=_blank>Miss Universo 2025</a>, crece la expectativa en torno al premio económico de esta edición, ya que la organización aún no ha revelado la cifra oficial que recibirá la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/yamilex-hernandez-miss-universe-latina-polemica-miss-universo-BB10446869 target=_blank></a> <b></b><b></b>