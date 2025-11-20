¿Cuánto ganará quien se corone como Miss Universo 2025?

A pocas horas de la gran final de Miss Universo 2025, crece la expectativa en torno al premio económico de esta edición, ya que la organización aún no ha revelado la cifra oficial que recibirá la nueva ganadora.

La edición 2024 funciona como referencia directa. Ese año la danesa Victoria Kjær Theilvig obtuvo un premio de USD 250 mil en efectivo, además de un salario anual de USD 250 mil, asignado para sus actividades como representante global del certamen.

Para la edición 2025 no hay una cantidad confirmada, aunque se prevé que el premio base permanezca en rangos similares o experimente un leve ajuste, porque se debe considerar el crecimiento mediático del concurso y factores económicos como la inflación.