Televisión
20 nov 2025 , 12:01

¿Cuánto ganará quien se corone como Miss Universo 2025?

La corona y los beneficios continúan como pilares del reinado.

   
  • ¿Cuánto ganará quien se corone como Miss Universo 2025?
    ¿Cuánto ganaría Nadia Mejía si logra coronarse Miss Universo 2025?( RRSS )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

A pocas horas de la gran final de Miss Universo 2025, crece la expectativa en torno al premio económico de esta edición, ya que la organización aún no ha revelado la cifra oficial que recibirá la nueva ganadora.

Lea: ¿Quién es Miss Universe Latina? la candidata que desata la polémica en el mundo hispano

La edición 2024 funciona como referencia directa. Ese año la danesa Victoria Kjær Theilvig obtuvo un premio de USD 250 mil en efectivo, además de un salario anual de USD 250 mil, asignado para sus actividades como representante global del certamen.

Para la edición 2025 no hay una cantidad confirmada, aunque se prevé que el premio base permanezca en rangos similares o experimente un leve ajuste, porque se debe considerar el crecimiento mediático del concurso y factores económicos como la inflación.

¿Cuáles son los beneficios para la nueva Miss Universo 2025?

El reinado incluye un conjunto de beneficios adicionales.

  • La futura Miss Universo tendrá acceso a un apartamento en una ciudad como Nueva York
  • Gastos cubiertos, viajes y apariciones oficiales financiadas
  • La corona Lumière de l’Infini, valorada en más de USD cinco millones.
  • Oportunidades en campañas, contratos y colaboraciones con marcas globales.

    • La final de este año se desarrollará en Tailandia. La noche iniciará con 30 semifinalistas desfilando en traje de baño, luego avanzará a una selección de 12 candidatas para la pasarela de gala, hasta llegar al Top cinco, instancia de donde saldrá la próxima Miss Universo 2025.

    Lea: Miss Jamaica es hospitalizada tras fuerte caída en el recinto de Miss Universo 2025

    En Ecuador, la gala podrá verse el jueves 20 de noviembre a las 20:00 por el canal de YouTube Grand TV.

    Temas
    Belleza
    Miss Universo
    certamen de belleza
    espectáculo
    premio
    dólares
    horarios
    show
    fecha
    tendencia
    Nadia Mejía
    Ecuador
    Tailandia
    Noticias
    Recomendadas