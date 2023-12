"Desafortunadamente, el día de ayer me tocó a mí vivir en carne propia lo que a muchos mexicanos les ha tocado vivir. Cuando regresé de un día de trabajo a mi casa, me di cuenta de que la persona de servicio y que trabajaba para mí y cuidaba a mis perros, en complicidad con otras dos personas, habían entrado a robarme y despojarme de lo que tanto trabajo y esfuerzo me ha costado ganar, además de algunas cosas de gran valía sentimental".

"En cuanto a mis perros, estoy esperando terminar mi llamado del día de hoy para llevarlos al doctor y los puedan revisar y evaluar, están muy asustados porque los mantuvieron encerrados y amarrados mientras todo esto sucedía".