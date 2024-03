“Mis chingaderitas tan hermosas, que me mandaron tantos mensajes de amor y de cariño. Ya me curé. Me quitaron la vesícula, estaba llena de lodo. Estaba tantito así de explotar y ahí sí ya no la contaba", declaró en el clip, pero no preocupó demás a sus seguidores, ya que afirmó que la intervención fue exitosa y se encuentra recuperándose.