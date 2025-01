Estas son las celebridades afectadas por los incendios en Los Ángeles

Los devastadores incendios forestales que han azotado las colinas y vecindarios de Los Ángeles han cobrado una fuerte factura no solo en vidas humanas, sino también en el patrimonio de celebridades de Hollywood.

Adam Brody, conocido por su papel en The O.C., y su esposa, Leighton Meester, también vieron cómo su casa quedaba destruida por el fuego. La propiedad de la pareja, que se encontraba en una zona afectada por los incendios, fue consumida rápidamente por las llamas.

Billy Crystal, conocido por su papel en Monstruos, Inc., también compartió su devastación. En un comunicado, el actor dijo: “Cada centímetro de nuestra casa estaba lleno de amor. Hermosos recuerdos que no se pueden quitar. Estamos desconsolados, pero con el amor de nuestros hijos y amigos superaremos esto. Nos duele la pérdida de nuestros amigos y vecinos que también han perdido sus hogares y negocios.”

La tragedia no solo ha golpeado a las celebridades, sino a las familias que han visto cómo sus vidas y propiedades se desvanecen en las llamas. El veterano actor James Woods, ganador de un Oscar, no pudo contener las lágrimas al hablar sobre la destrucción de su hogar en Pacific Palisades. “Un día estás nadando en la piscina y al día siguiente ya no queda nada”, expresó, visiblemente afectado por la magnitud del desastre.

Las autoridades locales advierten que la situación podría empeorar, y decenas de miles de personas siguen siendo evacuadas de las zonas más afectadas.