Stranger Things lleva con nosotros desde el 2016. A partir de su estreno, la serie del conjunto de amigos que se enfrenta a criaturas y situaciones de otro mundo conquistó a millones de personas alrededor del mundo, aumentando no solo su éxito, sino el número de temporadas de la producción de los hermanos Matt y Ross Duffer.

Sin embargo, como la mayoría de historias tiene un principio, también cuentan con un final, y eso mismo es lo que los cerebros detrás de la producción estadounidense, ambientada en los años 80's, ha intentado realizar a partir del pasado 8 de enero. Las grabaciones ya estarían listas, y la fecha de estreno también , aunque esa aún no la hacen pública.

“Hemos estado contando esta historia durante casi una década. Muchos de nuestros actores se unieron a nosotros cuando eran niños, con solo diez u once años. No era solo una serie para ellos: era una parte definitoria de su infancia. Han crecido ante nuestros ojos, convirtiéndose en algo más que actores: se han convertido en familia”, expresó, sin antes no darle una despedida al proyecto, y enaltecer a los personajes detrás de cámara.

Ocho años de Stranger Things: la evolución de sus protagonistas

“Pero no solo consideramos familia al reparto. Nuestro equipo ocupa un lugar especial en nuestros corazones. Su dedicación y pasión han sido la columna vertebral de este viaje. Todos los implicados estaban decididos a llevar esta historia a un final satisfactorio. Se han entregado en cuerpo y alma, y no podríamos estar más orgullosos de lo que han conseguido. Estamos impacientes por compartirlo con todos vosotros el año que viene”, concluyó.