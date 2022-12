Caso Jaume: Abogado de Allan Zenck dice que hubo abuso de garantías jurisdiccionales

La actriz y presentadora Carolina Jaume salió en libertad la noche del martes 20 de diciembre, casi 24 horas después de haber sido retenida. Conteniendo sus lágrimas, expresó su alegría de poder regresar a casa y pasar Navidad con su familia.

Alfonso Cedeño, abogado de Allan Zenck, explica lo sucedido con Carolina Jaume

El abogado de Allan Zenck, Alfonso Cedeño, se pronunció acerca del fallo a favor de la actriz, además aseguró que ellos sí actuaron en marco de la ley.

Según Cedeño, los abogados de Jaume "se fueron en contra de la orden de apremio porque consideraban que esta orden fue dictada de manera ilegal y arbitraria". Aunque respeta el criterio del juez, quien consideró que no lograron notificar a la actriz, el defensor de Zenck cree que existe un abuso de las garantías jurisdiccionales.

El letrado aclaró que lo único que el proceso persigue es que Carolina permita que su defendido pueda acceder a las visitas con el hijo que tienen en común.

"Ojalá que eso cambie, que no lo va a entregar, porque hasta el día de hoy no ha pasado. Si lo hubiera querido hacer, lo hubiera hecho hace rato", resaltó el abogado, agregando que si la presentadora no permite las visitas, nuevamente tendrá que afrontar un escenario parecido al del lunes 19.