Primeras imágenes de Carolina Jaume al salir en libertad

Carolina Jaume al borde de las lágrimas al momento de su retención

Al momento de su retención, Jaume pidió que avisen sobre lo que sucedía a su madre, Diana Saporiti, quien dijo que el ex de su hija no es una "buena persona", de hecho la calificó como "ruin" en sus redes sociales: "una buena persona no pone presa, a vísperas de Navidad, a la madre de su hijo, porque ¿a quién le hace daño?".