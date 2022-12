Carolina Jaume publica foto de su llegada a casa tras salir libre de la Penitenciaría del Litoral

"Espero que en 24 horas se haga la audiencia para dejar en libertad a la señora Jaume (...) no cometió ningún delito y ninguna contravención (...) ella es una madre de familia que paga todas las necesidades de su hijo menor de edad", dijo la abogada de Jaume, María Gabriela Junco, a este medio de comunicación.

Por otro lado el abogado de la expareja de Jaume, Alfonso Cedeño, expresó: " Nos presentamos tres veces con la Policía Nacional haciendo uso de la disposición que hizo la jueza (...) nosotros fuimos hasta la casa de la sra. Jaume", aclarando que en la primeras visitas la presentadora no se encontraba en su domicilio y en la última ocasión, no salió de él.

Carolina Jaume salió en libertad

"A mis hijos los amo (...) ya estoy yendo a casa, con mis hijos. Gracias a Dios cuando me dieron una llamada pude hablar con mi mamá (...) Mamá estará para navidad, si yo no salía hoy, no iba a estar para navidad".

Carolina Jaume: así se confirmó su salida de Ecuavisa

En su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con millones de seguidores, la expresentadora de En Contacto publicó una imagen en su llegada a casa junto a sus hijos, quienes aún son menores de edad.