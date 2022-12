Madre de Carolina Jaume declara sobre la retención de su hija: "Ruin"

Esta vez, su madre Diana Saporiti declaró con respecto a los hechos que llegaron como balde de agua fría a la familia de la expresentadora ecuatoriana. Al momento de su retención, Jaume pidió que avisen a su progenitora sobre lo que sucedía.

Carolina Jaume: así se confirmó su salida de Ecuavisa

"Yo estaba en mi casa tranquila, cuando vi la noticia, yo llamé a Carolina para otra cosa, me dijo 'no puedo hablar contigo ahorita' (...) y veo que Carolina presa, cómo es eso, volví a llamar y no me contestó, llamé a la abogada y fue quien me dijo", manifestó.