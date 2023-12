En comentarios, los seguidores del exconductor de programas de televisión escucharon el pedido de Andrade y no dudaron en expresar mensajes de apoyo a su familiar, quien cuenta con su perfil privado de Instagram pero, pese a ello, recibió cariño por parte de la mayoría.

"El amor de los que te amamos es más que cualquier adversidad. También estoy contigo María Cristina, y siento orgullo de la guerrera en la que te has convertido. Te amo mucho y quiero que todo los que lean este post le dejen un mensaje a una de las personas más hermosas que he conocido", escribió.

"Que todos los que tenemos enfermos con cáncer ganemos la batalla, en mi caso en mi mamita", "Yo soy voluntaria de niños con cáncer y, oh sorpresa, el cáncer tocó mi puerta", "Soy una de ellas y sé lo que se siente y lo que se vive", "Esta enfermedad es para personas valientes, no para cualquiera", fueron algunos de los mensajes que los followers de Carlos dejaron en la publicación, misma que no solo sirvió para enviar soporte a su sobrina, sino también para compartir sus experiencias personales alrededor de tal padecimiento.

Gaby Díaz desmiente su propia muerte, un rumor que se difundió en TikTok

Carlos Luis Andrade se destacó en el mundo de la televisión ecuatoriana y es autor del libro Memorias de un gordo: mi sistema para bajar de peso. Es padre de tres hijos, Connie, que falleció años atrás; Polly, su hija mayor; y Joaquín, el menor de la familia.