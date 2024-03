Carla Bucaram rompe en llanto en redes sociales, conoce qué provocó el dolor en la tiktoker

“Estos comentarios a mí sí me duelen. A mí no me duele que me pongan que estoy fea, que tengo la nariz fea, que soy gorda, que soy flaca, a mí eso no me importa, a mí me importa que me pongan que parezco una señora", exclamó Bucaram entre lágrimas incontrolables.

La situación llegó a otras redes sociales, donde los usuarios no tomaron con seriedad el dolor de la ex chica reality mientras que algunos se sintieron identificados con ese miedo de llegar a los 30 años.