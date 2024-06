“Es como si necesitaran el descanso para extrañarse lo suficiente como para entender las cosas. Siempre tuvieron esta loca atracción el uno por el otro. Las cosas volvieron a estar geniales”, explicó la fuente anónima a la revista People.

Tras su separación, Jenner volvió a salir brevemente con su ex pareja, Devin Booker. Sin embargo, Benito, el nombre de Bad Bunny, "no estaba feliz de que Kendall estuviera saliendo" con él, por lo que insistió en retomar su relación. "Ella está feliz" y Bad Bunny "es muy encantador con ella", concluyó la fuente.