Así recuerda 'Nachita' a su hijo Efraín Ruales a dos años de su fallecimiento: "Mi ángel"

En el clip de aproximadamente dos minutos, 'Nachita', como le llaman los seguidores de Ruales y su familia, se presenta ante sus más de 386 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram para dar presencia en un día que recuerda el adiós terrenal del reconocido artista de Ecuavisa.

El emotivo homenaje de En Contacto a Efraín Ruales: Dos años de una muerte sin resolver

"Dos años de que mi hijo ya no está con nosotros. Y como dije en algún momento, ha sido y será un proceso difícil, doloroso, porque el dolor siempre, siempre va a estar aquí. Algunas personas me preguntan cómo estoy, 'se te ve bien' me dicen, y me acuerdo de unas palabras que alguien dijo...".