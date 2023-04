Así fue la última entrevista de Álex El León Paredes con Alejandra Jaramillo: "Mi padre murió asesinado"

"Esta enfermedad se llama adicción, llegó un momento en el que ese ego se me desbordó y es ahí donde radican todos mis problemas", le había confesado Paredes a Jaramillo, "yo me drogué porque desde muy pequeño mi personalidad se fracturó, y caí en lo que me pasó".

"Me quedo tranquilo porque me vio hacer lo que a mí me gustaba (...) Mi madre está privada de la libertad, no la juzgo, nunca hizo que me falte algo, siempre estuvo conmigo", aceptó con sinceridad a 'La Caramelo', aquella fue una de las pocas ocasiones en las que mencionó el trasfondo de su familia.