Asaf Torres se pronuncia sobre rumores de relación con Alexandra Balarezo

Hernán del Pozo hace unos días manifestó su malestar sobre la relación de su exnovia, Alexandra Balarezo, con su amigo, Asaf Torres, porque cree que hay códigos que deben ser respetados.

Ahora, el cantante involucrado en esta situación, se pronuncia al respecto. "No he hecho ningún delito, no estoy en una corte, no estoy haciéndole daño a nadie, y si le he hecho daño a alguna persona, me disculpo de corazón", fueron las palabras del exchico reality.

