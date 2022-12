Hernán Del Pozo rompe el silencio sobre la relación de su ex con Asaf Torres

Los tres involucrados se conocieron en el reality "El Poder del Amor", donde Hernán y Alexandra se enamoraron y el quiteño inició una amistad con Asaf. En la actualidad, la pareja ya tiene algunos meses separada y los amigos se encuentran en la cuerda floja.

Balarezo y Torres fueron captados juntos en Perú y el empresario arremetió en contra de la nueva pareja, en especial.

"No me molesta que esté con ella, no me interesa, no me importa. Sí me importa en el sentido de amistad", aclaró Hernán, quien cree que hay códigos que deben respetarse y uno de ellos es no involucrarse con la exnovia de un amigo.