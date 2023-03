Arianna Mejía asegura que suplantaron su identidad en plataforma de citas

Reinaldo Vásquez abordó a la también cantante para saber la verdad de la historia luego de que Arianna suba a su cuenta de Instagram una prueba de que recién había creado una cuenta en la plataforma, demostrando que la expuesta en el programa no se trataría de ella.

Mejía señaló que jamás dañaría su matrimonio y ni aunque pasara por un momento de necesidad, creía una cuenta en este tipo de aplicaciones. "Que me conozcan por loca, está bien, pero que me conozcan por otra cosa, jamás en la vida. Yo tengo valores y me los enseñaron desde muy chiquita", expresó la esposa de Troi Alvarado.

