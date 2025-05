En uno de los adelantos de su nuevo documental, la bichota no se guardó nada. Habló abiertamente del tormento emocional que vivió durante los tres años que compartió con Anuel :

Durante una llamada telefónica con el locutor dominicano Alofoke, Anuel fue confrontado con las declaraciones de su expareja. Su reacción fue inesperadamente fría.

“Me ha escrito todo el mundo, pero no he visto nada”, dijo el cantante. Y aunque no profundizó, lanzó una frase que ha sido interpretada como una mezcla de resignación y desdén: