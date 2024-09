"No había hecho pública la agresión hasta este momento porque no encontraba la manera de contar una noticia tan dolorosa y delicada sin lastimar a mis familiares, y porque me sentía vulnerable", explicó Díaz a sus miles de seguidores, con el fin de alzar la voz públicamente y visibilizar lo ocurrido.

Rompiendo el Silencio: Las mujeres desafían la violencia y buscan un futuro mejor