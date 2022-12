Andrea Contreras habla sobre los likes de Toño Abril

View this post on Instagram

"Me sorprendió bastante que Toño reaparezca después de un año... pues él me había escrito a la cuenta de mi emprendimiento porque quería unas cadenitas", señaló la modelo.

Además, Andrea recién se enteró que Toño tiene novia pero destacó que no lo conoce personalmente y no son amigos, por eso le pareció extraño que haya reaccionado a varias historias con corazones.

“La Suka” nuevamente criticada por sus comentarios

Contreras, quien estuvo involucrada con el 'Hacker' Santiago Castro, también señaló que ella y Abril no se siguen en redes sociales, y aunque espera que los likes no influyan en la relación del ex chico reality, lo confrontó al decir que si estás con alguien no debes reaccionar las historias de otra persona.