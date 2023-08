Alina fue la encargada de dar la noticia de su ruptura sentimental mediante un live en Facebook: " Yo paro en el momento que veo que no es sano para mí. La comunicación se empezó a afectar mucho y lo último que pasó me molestó enormemente, me desilusionó”

"Muchas gracias a las personas que me han enviado mensajes cariñosos y llenos de fuerza, el amor mueve al mundo y el desamor también. Gracias también a las personas que me han insultado muchísimo, como esas personas que me dicen ‘Señora, tenga dignidad, no exponga su dolor así'. Claro, porque estamos habituados solo a exponer las relaciones bonitas, pero las historias no son cuentos de hadas y estas cosas pasan, es duro y fuerte, pero simplemente es así y nada que hacer”

Alina Lozano y su presunta pareja, 30 años menor que ella, incendian las redes con nuevas declaraciones: "Te pido que digas la verdad"