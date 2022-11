Alejandra Jaramillo cumple un año en EE.UU. y comparte fotos del día que emigró

Alejandra Jaramillo cumple un año de vivir en Estados Unidos este 23 de noviembre de 2022, y recordó su proceso de migración con fotos compiladas en un video.

Hoy por hoy, Alejandra es una estrella en la televisión americana e hispana por su desempeño en el programa de farándula 'Siéntese quien pueda', pero contó que no fue fácil dejar Ecuador.

Lea: Alejandra Jaramillo recuerda a Efraín Ruales en programa estadounidense

"No le conté a nadie, sabían muy pocas personas", dijo la presentadora en una historia y explicó que en ese momento su corazón sentía que debía compartir esa noticia solo con sus seres más cercanos.

En el video aparece Alejandra junto a su hijo y su familia. En algunas fotos incluso se observan lágrimas en sus ojos por la nostalgia de ir a un nuevo mundo sin nada certero.

Incluso contó que al viajar no tenía un plan concreto "no sabía qué iba a pasar realmente conmigo". Además confesó que tuvo un sentimiento de miedo "migrar no es fácil, pero mi corazón no ha dejado de estar agradecido cada día de este año repleto de aprendizajes".