Alejandra Jaramillo confesó: ¿Quién es la persona que la apoyó en su nueva vida en Estados Unidos?

Sin embargo, no todo es color de rosa, han existido personas sumamente especiales que la acompañan en un claro pero a la vez complejo camino.

Son varias las ocasiones en las que la presentadora afirmó que no está sola en la nueva etapa que atraviesa, la presencia de algunos individuos ha sido fundamental para aprender, levantarse y continuar. Entre ellos, López.

“Lo voy a contar ahora, en mis momentos de inseguridad, cuando estuve pasando por mi proceso de visa, solicitando aquí en este país una visa de trabajo. Ella me decía que me abrió las puertas de sus casa con tanto amor siendo yo una completa desconocida aquí, me decía: ‘tranquila esa visa ya es tuya, ese trabajo ya es tuyo y todo te va a salir bien y todo va a estar bien’, confesó Alejandra con emoción.

Alejandra Jaramillo fue felicitada por inesperado reportaje en programa internacional