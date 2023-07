"Ustedes saben que me encanta viajar... Como todos los veranos trato de planificar un viaje (...) Este año vamos a volver a hacer uno, pero esta vez nos vamos a ir a lugares que yo no he conocido antes y alguno que otro que he visitado pero que hace tanto tiempo que quiero refrescar la memoria y sobre todo seguir mostrándole un poquito del mundo a Alaïa y que ella tenga esas memorias de cuando mamá la llevaba a viajar", compartió en un video que publicó desde su Instagram oficial.

La actriz contó que viajarán hacia Portugal, Francia, Alemania, Francia, Edimburgo y Londres, en un viaje de casi un mes, aproximadamente tres semanas. En el pasado, López estaba acostumbrada a tan solo disfrutar dos semanas de descanso junto a sus seres queridos, explicó en sus redes sociales oficiales.