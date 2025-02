Los hechos no tardaron en plasmarse en medios de espectáculo , ya que la intérprete de producciones como Teresa, La Dueña y El Privilegio de Amar, publicó en redes sociales al respecto, y fue sincera al reconocer que incluso pensaba en trabajar en uber ya que no contaba con proyectos de televisión cerca.

“Debo corresponder a Dios, yo no sé si me voy a poner a trabajar con mis perros, a vender en hospitales. Tengo manitas, cocino bien sabroso, se limpiar perfecto y además tengo un coche que aguanta para ser uber. Entonces, si me las veo negras, me pongo a manejar un Uber”, expresó en una transmisión en vivo que terminó en redes sociales.

La intérprete debió vender varias de sus pertenencias, entre ellas uno de sus relojes y joyas, "Estoy sacando la fuerza y la entereza que Dios me ha dado porque no hay imposibles”, dijo a sus seguidores de las redes sociales. “Lo peor que puede pasar es decir, pues no tengo. Ya les dije, si es necesario, que no les extrañe que al rato llegue Cynthia Klitbo por ustedes en un Uber. No hay trabajo que sea malo”, concluyó.