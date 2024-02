Archivo. Renata Flores Debutó como cantante de rock and roll en 1964 con la canción Mi novio Juan.

Su partida deja un profundo dolor en sus colegas, amigos y admiradores.

En 1964, con apenas 15 años, Renata cautivó al público con su voz al interpretar Mi novio Juan, una versión en español del éxito My boyfriend back de The Angels. Su talento no se limitaba al canto, también se destacaba como bailarina en el programa de televisión Orfeón à-Go Gó.

Con estos primeros pasos, Renata Flores se perfilaba como una joven promesa en el firmamento artístico mexicano. Su camino apenas comenzaba, dejando una huella imborrable en la música y la televisión nacional.