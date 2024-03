La actriz Aurea Zapata clama ayuda entre lágrimas, teme por su vida y la de sus hijas

Aurea Zapata, actriz y conductora mexicana, empezó a replicarse en portales de espectáculo hispano después de la publicación de un video en el que pide ayuda, y expresa que teme por la vida de sus hijas, y la suya.

La situación se da después de que, presuntamente y según el testimonio de la artista, un juez ordenara que policías entren a la fuerza a su hogar "para llevarse a sus dos hijas" con el fin de que vieran a su padre, el también conocido en el medio, Patricio Cabezut.

"Llevamos varios días resguardadas, por no decir escondidas. Tememos por una sustracción de parte de mi ex esposo o del mismo juez del 26 que separe a las niñas de su mamá, de mí, que he estado pendiente de ellas", expresó la mujer, mientras se notaba cómo había llorado minutos antes.

