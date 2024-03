Shakira llama Voldemort a Piqué y cuenta si descubrió su presunta infidelidad por un frasco de mermelada

El pasado viernes 15 de marzo el diario The Sunday Times publicó una entrevista donde la barranquillera abrió su corazón al revelar más detalles sobre su ruptura amorosa con el empresario español y hasta el apodo que usa para referirse a su ex .

El año pasado medios destacados sacaron a la luz la no tan descabellada teoría, pero totalmente sin fundamentos, con la que se creía que la cantante de 47 años notó la presencia de Clara Chía en su hogar porque un frasco de mermelada estaba casi vacío , cuando era de un sabor que solo consumía ella. Con el video musical de Te Felicito , con Rauw Alejandro , esta especulación tomó fuerza al mostrar al puertorriqueño dentro de un refrigerador y al lado de su rostro se notan algunos recipientes con el que parecería ser este alimento.

Shakira, que está próxima a estrenar su álbum Las Mujeres Ya No Lloran , dejó las indirectas para sus canciones y eligió sincerarse con la presentadora de televisión británica, Alison Hammond .

En el programa This Morning, Hammond interpretó esta escena y compartió la idea con la artista: "No vas a la nevera a buscar leche. Di que buscabas" a lo que la paisa contestó "iba a la nevera para encontrar la verdad", p​​​​ero cuando tuvo que referirse a los rumores, de modo tajante Shakira respondió “Eso no es verdad”, sin ahondar en el asunto.

La entrevista se realizó a través de Zoom desde la cocina de la cantante en Miami, y cuando la interrogaron sobre las indirectas para Piqué en su más reciente tema, Shakira replicó de la siguiente manera: