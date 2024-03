"Tuve cáncer de mama. Pero híjole, Diosito me quiere mucho. Después me volvió a dar, nada más que no lo publico", explicó la famosa, quien con 75 años de trayectoria artística y 79 años de vida, incluso afirmó haber sido víctima de brujería.

La actriz Kate del Castillo rompió el silencio sobre la enfermedad incurable que padece: "Tenía que gatear para ir al baño"