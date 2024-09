El actor mexicano Juan Ferrara se retira definitivamente de la televisión

Juan Ferrara, reconocido actor de telenovelas y todo tipo de producciones mexicanas, se despedirá de la industria . Tras aproximadamente 60 años de una carrera imparable , el intérprete protagonizó la obra de teatro No te vayas sin decir adiós , como una muestra de despedida a su público.

En el estreno del montaje, el intérprete habló con la prensa presente, comentando su razón detrás de la decisión: “Una de las cosas es que quiero conocer el mundo también porque siempre estoy trabajando y trabajando”, recalcó, dejando en claro que su última puesta en escena lo mantuvo "siete años sin parar".

De la misma forma, Ferrara afirma que debido a su edad, no existen propuestas idóneas para su perfil,"básicamente de televisión o de cine no hay buenos papeles para gente de mi edad. Todo se ve para gente de tu edad [joven]. El mundo se ha vuelto muy complicado, ya no entiendo muchas cosas de este mundo", declaró.