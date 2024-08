Alejandra Jaramillo, presentadora del Siéntese quien pueda, desató una polémica en redes sociales tras emitir una serie de declaraciones en el segmento El debate del día. Durante el programa, se abordó un tema que dividió opiniones en el panel: "¿Pueden las mascotas reemplazar a los hijos?".

Jaramillo, madre y dueña de mascotas, fue contundente en su declaración. "He tenido una perrita por 13 años, desde que nació hasta que murió, y mi respuesta es no. Las mascotas no son un sustituto de los hijos", expresó la presentadora. Sus palabras resonaron entre los espectadores y generaron un acalorado debate en redes.

