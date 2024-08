El nombre de Simone Biles se destacó sin duda alguna en los Juegos Olímpicos 2024. Y pese a que estos ya culminaron, el nombre de la gimnasta no deja de aparecer en redes sociales o medios de su país natal, Estados Unidos.

En la actualidad, su progenitora, Shanon, volvió a salir a la luz para expresar el orgullo que palpa gracias a su hija, después de haberse recuperado de crisis en los JJ. OO. anteriores. La mujer atravesó una compleja adicción a las drogas de la que aún se está recuperando.

“Fue difícil renunciar a mis hijos, pero tenía que hacer lo que tenía que hacer. No pude cuidar de ellos. Todavía consumía y Ronald [padre de Shanon] no quería que yo entrara y saliera de sus vidas cuando no estaba bien”, declaró al medio mencionado anteriormente.