En el programa de Los Hackers del Espectáculo de este jueves 8 de agosto, la actriz Claudia Gómez negó haber finalizado su relación amorosa, indicando que ahora vivirá su romance en "perfil bajo", pero un comentario de su amiga Paola Farías ha llamado la atención de sus seguidores.

La pelea entre ambas actrices surgió debido a que la Cocotera no estaba de acuerdo con la relación de Gómez y aseguró que no volvería a ser su amiga hasta que la finalice. Ahora que retomaron este vínculo especial que las une por tantos años, Paola le preguntó a Claudia "¿Y tuve razón o no tuve razón?" a lo que Gómez respondió que sí la tuvo. Los seguidores de ambas creen que estaban hablando de la relación de la también modelo.

