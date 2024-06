Paola Farías, una de las artistas más reconocidas en la farándula ecuatoriana, se sinceró con sus seguidores en redes sociales. La cocotera, como la llaman parte de sus fans, publicó un video en el que da un espacio a la reflexión con respecto a dos de sus relaciones pasadas. El clip no tardó en difundirse en la actualidad.

"Espero que esto aporte un poquito en la vida de cada uno de ustedes", declaró, antes de empezar a explicar que, lo que contaría a continuación, no la enorgullece, sin embargo, ha aprendido a perdonarse así misma, "eso pasó hace muchos años atrás, ya está sanado", afirmó, "he perdonado y me he perdonado".