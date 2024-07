La serie Only Murders in the Building le otorgó a Selena Gomez su primera nominación como actriz en los Emmy. También sus otros compañeros recibieron varias menciones.

Las huelgas del año pasado, afectaron a producciones al retrasarse en su estreno, tales como House of the Dragon de HBO, Bridgerton de Netflix y The Last of Us. Sin embargo, muchos esperan que el otro año, reciban nominaciones de la academia.

Los Premios Emmy, tuvo dos ediciones en este mismo año, por el mismo factor de las huelgas. Por lo que la 75ª edición fue realizada en enero, mientras que la ceremonia oficial de este año se llevará a cabo el próximo domingo 15 de septiembre, a las 18:00 P.M. horas de Ecuador.

Por el momento se desconoce en donde se podrá ver los Premios Emmy 2024, por lo que se espera que confirmen cuál será la plataforma de streaming donde se trasmitirá la ceremonia, para América Latina y España.

