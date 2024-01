Las grandes favoritas eran Succession y The Bear, y no decepcionaron al llevarse a cada seis estatuillas cada una.

"Quiero agradecerme a mí misma por haber creído en mí", dijo Niecy Nash-Betts al recoger el Emmy por su interpretación en Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story, y dedicó el premio a "todas las mujeres negras y marrones a las que no escucharon".

Momentos destacados

La protagonista de Dead To Me, que tiene esclerosis múltiple y camina con la ayuda de un bastón, fue recibida con una gran ovación.

No hubo en la gala, como tampoco en otros premios, referencia alguna al contexto sociopolítico global, a excepción del mensaje que el actor británico Khalid Abdalla, quien interpreta a Dodi Al-Fayed en The Crown, llevaba escrito en su mano en referencia.

Never again ("Nunca más"), se leía, en referencia a la ofensiva de Israel en Gaza. Ya en los Globos de Oro posó con un broche en forma de paloma de la paz, llamando con ello al alto el fuego.

El piano de Charlie Puth y las voces de Michar Trotter Jr. y Tanya Trotter acompañaron el segmento, que acabó con la imagen de Matthew Perry y la canción I'll be there for you de la serie Friends, donde este último interpretaba a Chandler.