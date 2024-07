Los gestos del príncipe William y el Rey Felipe VI durante el partido final de la Eurocopa

Berlin (Germany), 14/07/2024.- Britain's William, Prince of Wales (R) shakes hands with Jude Bellingham of England during the podium ceremony after England lost the UEFA EURO 2024 final soccer match between Spain and England, in Berlin, Germany, 14 July 2024. (Príncipe de Gales, Alemania, España, Reino Unido) EFE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL ( )