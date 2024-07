La historia de amor -o más bien, desamor- que vivió con la expresentadora de noticias puede ser un asunto de su imaginación o parte de una realidad mal contada. Nadie lo sabe. La monarquía española prefiere el silencio, continuar con su agenda y vida, mientras que él busca reconocimiento por cada rincón, su favorito en la actualidad es el digital.

Jaime Del Burgo no desapareció, el presunto examante de la reina Letizia está refugiado fuera de España

En X, publicó una fotografía escribiendo a pulso lo que sería una producción que muchos se aterran a comprar, según él.

"Escribiendo Lobos. Con el poder que da la pluma y el no temerle a nada ni a nadie. Hoy recordando a Alberto y Ascensión (30 de enero de 1998). El crimen que desde niño temí que sufrieran mis padres. Y recordando el día de la mayor iniquidad: el 16 de octubre de 2023, día en que firmaste el Real Decreto a costa de la sangre de mil inocentes. Podías no haberlo hecho. Porque tenías la elección: no firmar abriendo una crisis constitucional sin precedentes pero manteniendo la dignidad aun a costa de perder la corona, o convertirte en rey indigno. Y elegiste lo último. He dicho y lo repito. No estarás en 2027", dice el largo texto que acompaña la imagen, pero no todo queda allí.