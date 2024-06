La ex Miss Ecuador comentó al respecto en su perfil de Instagram. "Perdida por aquí, no me he sentido bien estos días", explicó en una historia. "Comenzó la picazón de nuevo, el doctor me dijo que venga a emergencias para revisar mis índices biliares", continúa. Los índices biliares indica si pueden existir depósitos sólidos que se forman dentro de la vesícula biliar. Aunque no presentan un riesgo a la vida, la salud de una mujer embarazada es más frágil.