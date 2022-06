Shakira, Karol G y otras separaciones memorables

Sin embargo, la ruptura entre Piqué y Shakira no es la única que ha conmocionado a los fanáticos de la música, el cine y el espectáculo. Ecuavisa.com seleccionó algunos de los divorcios y las separaciones más recordadas.

Karol G y Anuel AA

Karol G le dedicó la canción 'Ocean' y fue bautizada como ' Bebecita ' porque así le decía su 'ex'. Sin embargo, anunciaron su separación en abril de 2021, sin dar mayores explicaciones.

Angelina Jolie y Brad Pitt

Kim Kardashian y Kanye West

En febrero de 2021, la modelo Kim Kardashian y el rapero Kanye West confirmaron su separación tras siete años de matrimonio y cuatro hijos en común.

En el reality Keeping Up With The Kardashian, Kim confesó que se sentía "atrapada" y "completamente estancada" en su matrimonio.

Kim tuvo otros dos matrimonios anteriormente, uno duró solo 72 días. Recientemente se le ha visto con el comediante Pete Davidson.