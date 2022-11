Qatar 2022: Shakira no participará en la inauguración del Mundial

Finalmente, Shakira decidió no participar en la ceremonia de inauguración del Mundial de Qatar 2022 tras recibir una gran cantidad de críticas después de confirmar su actuación.

La cantante colombiana no se ha referido de forma oficial sobre su no actuación, pero desde su entorno se confirmó que no estará en el show previo al primer partido entre las selecciones de Qatar y Ecuador que se llevará a cabo el domingo 20 de noviembre.

Mientras que en un programa internacional, una periodista indicó: “Me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero lo que no me confirman es que tenga algún papel a lo largo del Mundial”.

La ex de Gerard Piqué sigue los pasos de Dua Lipa y Rod Stewart quienes también indicaron que no formarán parte de ese espectáculo al no estar de acuerdo con las políticas en contra de los derechos humanos que tiene ese país.

La Reina de los mundiales quien participó en tres inauguraciones de los Mundiales de Fútbol: Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, todavía no se ha pronunciado al respecto ni ha emitido ningún comunicado.