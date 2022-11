Dua Lipa desmiente que cantará en la inauguración del Mundial de Qatar 2022 junto a Shakira

Dua Lipa no estará en el Mundial de Qatar 2022, así lo dio a conocer la propia artista británica en sus redes sociales, desmintiendo que vaya a estar en el partido inaugural entre el anfitrión Catar y Ecuador, el próximo domingo 20 de noviembre.

La cantante de canciones exitosas como 'One Kiss', 'Break My Heart', y 'Nw Rules', apuntó su ausencia como crítica a los organizadores del evento (FIFA) y la política social de Catar, ya que según ella, no se respetan los derechos de la comunidad LGBTI.

"Hay muchas especulaciones sobre mi presentación en la ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol Qatar 2022. No voy a presentarme y no he tenido ninguna negociación para hacerlo. Estaré animando a Inglaterra desde lejos. Estoy deseando visitar Qatar cuando haya cumplido con todos los derechos humanos que prometió cuando ganó el derecho a albergar el Mundial de Fútbol", ha escrito Dua Lipa.

Según varios medios de farándula, apuntaban que Dua Lipa iba a cantar junto a la colombiana Shakira, quien sí estará previo al Catar vs Ecuador.

Y es que el historial de Catar como país en materia de derechos LGBTIQ y de las mujeres, junto con el trato que recibieron los trabajadores extranjeros que ayudaron a construir los estadios del torneo, han sido objeto de atención y de polémica durante mucho tiempo.

Por ejemplo, un embajador del Mundial, describió a la homosexualidad como "daño mental", y por ello es ilegal en el país anfitrión del torneo de selecciones más importantes a nivel mundial.

Virando la página, el Mundial tendría un repertorio de artistas de primer nivel como BTS, J Balvin, Black Eyed Peas y Shakira, quien sería la actuación principal del evento.