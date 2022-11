Qatar 2022: este fue el momento en que Shakira suena en el evento inaugural, pese a que se negó a presentarse

Shakira decidió no participar en la ceremonia de inauguración del Mundial de Qatar 2022 tras recibir una gran cantidad de críticas después de confirmar su actuación.

Lea también: Shakira es captada llorando desconsolada en público tras contestar llamada

desde su entorno se confirmó que no estará en el show previo al primer partido entre las selecciones de Qatar y Ecuador. Mientras que en un programa internacional, una periodista indicó: “Me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero lo que no me confirman es que tenga algún papel a lo largo del Mundial”.