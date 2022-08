Novia de Luisito Comunica expone denuncia en redes sociales: "No me voy a callar"

La novia de Luisito Comunica, Arianny Tenorio, utilizó sus redes sociales para publicar un video en el que, notablemente indignada, expuso una lamentable experiencia que tuvo en la Ciudad de México.

Tenorio, popular modelo y fundadora de un negocio de accesorios de moda, publicó en TikTok e Instagram el susto que experimentó caminando a plena luz del día, en el momento en que un hombre la agredió sexualmente. Luisito comunica todos sus secretos en Ecuador En medio de lágrimas la venezolana residente en México expuso que un sujeto la tocó sin su consentimiento mientras le decía obscenidados al oído, interrumpiendo su camino a un desayuno que tenía planeado.

“Hoy me tocaron sin mi consentimiento, me agarraron bien duro con deseo y me dijeron cosas morbosas y no me pienso quedar callada porque no debemos callar cuando pasan estas cosas”.

La controversial foto de “Luisito Comunica” El victimario iba manejando una motocicleta y se le acercó de un momento a otro. Ella, imaginando que le robaría, cedió sus pertenencias, pero solo se detuvo a tocarla: “El hombre me agarró la nalga con aquel deseo, que asco, que cochinos se sintió. De verdad que me sentí indignada y me decía ‘que rico, que no sé qué’", detalló con los ojos llorosos.