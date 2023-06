Pese a que no se mostraba enojada, el hecho de haber roto el cartel delante de todos significa que su relación con el padre de su pequeña no se encuentra en la mejor situación. Antes de romperlo, la intérprete lo mostró a todos desde la tarima, situación que no fue del agrado de la mayoría de los seguidores del reggaetonero de origen puertorriqueño, ex de Karol G.

Anuel AA pide perdón a su hija no reconocida en pleno cumpleaños, las redes estallan en su contra tras fotografías con sus hijos

Los comentarios en redes sociales se separaron en varios bandos: "Ella debió simplemente dar las gracias y listo, pero donde no hay educación murió", "Que se enfoque en mejorar su trabajo y el trabajo hablará por ella. Éxitos para ella", "Que mal ni el playback supieron utilizar", "¡¿Qué le pasa?!, no la entiendo", recalcaban algunos usuarios tras ver el video del momento.