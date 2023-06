Anuel AA pide perdón a su hija no reconocida en pleno cumpleaños, las redes estallan en su contra tras fotografías con sus hijos

Anuel AA es uno de los personajes más controversiales en la industria de la música urbana . Su insistencia hacia Karol G, su exnovia , lo posicionó en varios titulares de la prensa latinoamericana, y no precisamente para hablar bien sobre él.

Los problemas con Melissa parecen haber quedado en el pasado y Anuel intenta reponer el tiempo desperdiciado, o al menos así lo contó a sus seguidores en recientes publicaciones de Instagram, donde se ve que forma parte del cumpleaños de la menor. La semana pasada Gianella cumplió su primer año de vida, y su padre aprovechó para "pedirle perdón".

"Fue una noche de sexo": Anuel AA acepta la paternidad que varias veces negó, ¿sucedió mientras estaba con Yailin?

“Te amo mi gordita. Perdón por tanto tiempo sin verte. Los hijos no tienen por qué cargar con los pecados de los padres. Tú, Pablito y Catta, son lo mejor que me ha pasado en la vida. Mi rey y mis dos reinas”, escribió. Él no fue el único presente, su primer hijo, Pablo, también fue parte de la celebración junto a su pequeña media hermana.