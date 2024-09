En una reciente entrevista para Navarra Televisión, Leire Martínez, vocalista de La Oreja de Van Gogh desde 2008, ha expresado su frustración ante los rumores sobre un posible regreso de Amaia Montero a la banda.

Aunque no le molesta que se hable del tema, Martínez dejó claro que se siente desvalorada por algunos fanáticos que parecen ignorar su papel en el grupo, a pesar de haber liderado la banda por 16 años.

"No me afectan los rumores sobre Amaia, lo que me molesta es sentirme ninguneada", afirmó Leire. La cantante manifestó su incomodidad con ciertos comentarios que celebran la posibilidad de que Montero vuelva al grupo, sin considerar lo que esto implicaría para ella.

Lea También: ¡Miley Cyrus es demandada por supuesto plagio a popular canción de Bruno Mars!