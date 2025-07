Ozzy Osbourne es uno de los cantantes más reconocidos en el mundo del rock y un pionero del heavy metal. Fue vocalista de Black Sabbath, tuvo una exitosa carrera como solista e incluso participó en una serie con su familia llamada The Osbournes .

Durante la gira Bark at the Moon de 1984, para promocionar el álbum homónimo con el que Osbourne consolidaba su carrera como solista, Ozzy coincidió en sus primeras fechas con la banda Mötley Crüe en el hotel Four Seasons de Dallas.

Mientras se encontraban en la piscina del hotel, Ozzy retó a Nikki Sixx a realizar el acto más asqueroso que pudieran imaginar. Cuando el Príncipe de las Tinieblas observó una línea de hormigas, se agachó e inhaló toda la fila.

Tras esto, Nikki Sixx, al ver que estaba perdiendo el reto, decidió orinar en el lugar y amenazó a Ozzy con lamer su propia orina. Sin dudarlo, Osbourne se adelantó y comenzó a lamer los orines directamente del suelo.