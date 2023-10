“Además se debe tener en cuenta el hecho se produjo en una zona que registra un gran número de casos de trata de personas con fines de explotación sexual que afecta principalmente a las mujeres. No se debe seguir normalizando este tipo de comportamientos en un país donde los índices de violencia sexual, la tolerancia y la impunidad son altos”, declararon en redes sociales.

En comunicación con el medio América Noticias, el compositor de aproximadamente 65 años negó haber desnudado a la mujer pese a las imágenes que evidencian lo sucedido, y además aseguró que desconocía sobre el concurso que estaban llevando a cabo.

“Yo no sabía eso, pidieron a una chica que suba al escenario y se sacara el calzón y le regalaban una caja de cerveza. Yo no sabía que había esos concursos, pero ya están acostumbrados acá en Puerto Maldonado, tú sabes que en la mina, en la pampa, hay bastante prostitución por acá”, no solo eso, incluso llegó a decir que, supuestamente, la propia joven fue quien pidió que le quiten la ropa.